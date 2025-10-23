На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин считает, что молодежь не должна выбирать между родительством и карьерой

Путин: нужно, чтобы молодежь не выбирала между родительством, учебой и карьерой
MilanMarkovic78/Shutterstock/FOTODOM

Необходимо, чтобы молодежь не выбирала между родительством и учебой или карьерой. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Российский лидер отметил, что сегодня молодые люди не только в России зачастую откладывают рождение ребенка, полагая, что нужно сосредоточиться на других целях, а потом оказывается, что «лучшее время безвозвратно упущено для семьи».

«И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали — им не нужно выбирать что-то одно, что они могут успешно совмещать и родительские обязанности с учебой или стартом карьеры своей. И это может быть непросто, но тем не менее возможно», — сказал глава государства.

Также Путин назвал рождение ребенка «личным решением каждой семьи». По его мнению, не должно быть никакого давления.

Ранее Путин заявил, что все больше россиян хотят много детей.

