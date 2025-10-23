В России дали прогноз на осенне-зимнюю кампанию в рамках СВО

Военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале дал прогноз на осенне-зимнюю кампанию ВС РФ в зоне проведения СВО.

По его оценкам, армия России будет наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины для сбоя работы военно-промышленного комплекса, а перевозки по железной дороге стали «если не невозможными, то максимально затрудненными». Сухопутные войска, в свою очередь, постараются «дожать ситуацию на фронтах», предположил Подоляка.

В то же время блогер указал на большую вероятность потери ВСУ еще контролируемой части Донбасса.

«Также мы попытаемся к весне занять северные районы Запорожской области и максимально продвинуться в Днепропетровской и Харьковской», — написал Подоляка.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что никто в мире «не желает победы России».