Путин заявил, что российские семьи нельзя принуждать к рождению детей

Путин заявил, что решение о рождении ребенка является личным делом каждой семьи
Рождение ребенка — это личное решение каждой семьи, не должно быть никакого давления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Вопрос деторождения президент поднял на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Не может и не должно быть никакого, безусловно, давления. Решение о рождении ребенка, безусловно, частное, личное дело каждого человека, каждой семьи», — сказал Путин.

19 октября Министерству финансов предложили рассмотреть вопрос снижения ставки семейной ипотеки до 2% для многодетных. Так, руководитель фракции »Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что ранее СРЗП предлагала обнулить ставку ипотеки для многодетных семей, где возраст родителей не превышает 35 лет.

В конце сентября стало известно, что в 2026 году в России увеличат материнский капитал за двоих детей до 974,1 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что Минтруд прорабатывает возможность модернизации маткапитала, поскольку необходима более существенная поддержка при рождении второго ребенка.

Ранее Путин заявил, что все больше россиян хотят много детей.

