Трамп выступит с объявлением в 22:00 мск

Президент США Дональд Трамп выступит с объявлением в Белом доме в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщает в расписании американского лидера.

«Президент сделает объявление в 3 часа по полудни (22:00 мск)», — говорится в сообщении.

23 октября американский президент объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

При этом политолог, американист Дмитрий Дробницкий заявил «Газете.Ru», что Трамп потерял «санкционную девственность», решив ввести санкции против Москвы.

Ранее в Госдуме усомнились в самостоятельности Трампа.