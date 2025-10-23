«Санкционная девственность потеряна»: в России объяснили переход США к эскалации

Решив отказаться от встречи с Путиным и введя антироссийские санкции, Трамп показал себя довольно несамостоятельным политиком, который зависит от «глобальной Демпартии». Таким мнением с в беседе с «Газетой.Ru» поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

«Трампа подвело его же собственное тщеславие. Евроатлантисты раскусили его характер и быстро подобрали нужный ключик к общению. Они воздействуют на Трампа через СМИ и конгресс, с одной стороны они ему льстят, а с другой стороны грозят отобрать легитимную власть», — сказал политолог.

Трампу нужно было сразу после прихода к власти устроить жесткую чистку аппарата президента, но он не захотел идти на конфликт. Сейчас же понятно, что никакой «трамповской внешней политики нет», отметил американист.

«После телефонного разговора Трампа с Путиным, который состоялся недавно, Европа так же молниеносно начала решать сложившуюся проблему, давить через Конгресс, и в результате санкционная девственность второго срока Трампа была потеряна. Я думаю, что лично Трамп не хотел вводить санкции, это подтверждает даже фраза о том, что «он надеется, что в скором времени санкции не понадобятся», — заявил Дробницкий.

По его мнению, Штаты все-таки организуют где-нибудь еще одну встречу с Путиным, не исключены и новые контакты по телефону, но Трамп уже не самостоятельная политическая фигура.

В среду, 22 октября, президент США сообщил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. По словам Трампа, ему «показалось это неправильным».

Ранее американист рассказал о тайных смыслах отмены встречи Путина и Трампа.