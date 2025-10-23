В Госдуме усомнились в самостоятельности Трампа

В США произошло сильное ослабление исполнительной власти, поскольку на президента Дональда Трампа оказывает влияние «глубинное государство». Об этом «Газете.Ru» заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, отметив, что сомневается в самостоятельности американского лидера.

«Здесь следующая ситуация, что на Трампа очень сильное оказывает давление глубинное государство. И, к сожалению, это говорит только об одном — о том, что в Соединенных Штатах идет ослабление структуры исполнительной власти как таковой, которой является президент. И такие ситуации в истории Соединенных Штатов уже были, и такое ощущение, что это и есть повторение этой ситуации, и самостоятельность руководителя ставится под сомнение», — сказала она.

16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого договорились об очной встрече в Венгрии. В Кремле уточнили, что переговоры могут состояться в течение двух недель или позже.

21 октября журналист NBC News Гарретт Хааке со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома утверждал, что подготовка к саммиту президентов США и России в Будапеште в данный момент поставлена на паузу. По словам представителя американской администрации, телефонный разговор между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был продуктивным. Но президент США Дональд Трамп считает, что стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы «двигаться вперед».

Позднее Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. По словам американского лидера, ему показалось, что на саммите добиться желаемого не получится.

Ранее в Госдуме призвали молиться за Трампа и мир.