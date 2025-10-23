Несмотря на «политические качели» со стороны США, они, по большому счету, не хотят ни от России, ни от Украины ничего конкретного. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал журналист-международник Тимур Шафир.

Главная проблема нынешних властей Соединенных Штатов, по его словам, — это выборы в Конгресс осенью следующего года, которые могут иметь большее значение, чем прошедшие президентские. От них будет зависеть, кто будет контролировать Белый дом, Верховный суд, обе палаты парламента и большинство губернаторов, пояснил обозреватель.

«Вот и все. Американцев интересует только это», — констатировал Шафир.

23 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме усомнились в самостоятельности Трампа.