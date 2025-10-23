В МИД РФ заявили о готовности к контактам с Госдепом США

Министерство иностранных дел открыто к продолжению контактов с американским Госдепартаментом. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, пишет ТАСС.

«Конечно, мы исходим из того, что соответствующие комментарии будут даны по линии пресс-службы президента РФ на данный счет. МИД России со своей стороны открыт к продолжению контактов по линии Госдепартамента США во исполнение тех самых пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшейся 16 октября телефонной беседы президентов России и США», — сказала она.

Захарова добавила, что в РФ видят целью продолжения контактов США и РФ конкретизацию двустороннего диалога и диалога по украинскому вопросу.

21 октября журналист NBC News Гарретт Хааке со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома утверждал, что подготовка к саммиту президентов США и России в Будапеште в данный момент поставлена на паузу. По словам представителя американской администрации, телефонный разговор между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был продуктивным. Но президент США считает, что стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы «двигаться вперед».

Позднее Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. По словам политика, ему показалось, что на саммите добиться желаемого не получится.

Ранее в Госдуме призвали молиться за Трампа и мир.