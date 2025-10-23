На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили о готовности к контактам с Госдепом США

Захарова: Россия готова к контактам с Госдепом США
true
true
true
close
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Министерство иностранных дел открыто к продолжению контактов с американским Госдепартаментом. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, пишет ТАСС.

«Конечно, мы исходим из того, что соответствующие комментарии будут даны по линии пресс-службы президента РФ на данный счет. МИД России со своей стороны открыт к продолжению контактов по линии Госдепартамента США во исполнение тех самых пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшейся 16 октября телефонной беседы президентов России и США», — сказала она.

Захарова добавила, что в РФ видят целью продолжения контактов США и РФ конкретизацию двустороннего диалога и диалога по украинскому вопросу.

21 октября журналист NBC News Гарретт Хааке со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома утверждал, что подготовка к саммиту президентов США и России в Будапеште в данный момент поставлена на паузу. По словам представителя американской администрации, телефонный разговор между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был продуктивным. Но президент США считает, что стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы «двигаться вперед».

Позднее Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. По словам политика, ему показалось, что на саммите добиться желаемого не получится.

Ранее в Госдуме призвали молиться за Трампа и мир.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами