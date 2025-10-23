На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о смене стратегии Трампа по украинскому конфликту

Bloomberg: заявления Бессента указывают на смену стратегии Трампа по Украине
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Высказывания министра финансов США Скотта Бессента, касающиеся санкций против РФ, ознаменовали смену стратегии президента страны Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Журналисты обратили внимание, что американский лидер неоднократно угрожал усилить санкции в отношении Москвы. До сих пор он в основном воздерживался от соответствующих шагов, пытаясь оставить возможность для диалога с российским руководством. Однако сейчас его стратегия изменилась, подчеркивается в статье.

«Трамп заявил, что все еще сохраняет надежду на прекращение огня, но дал в целом негативную оценку конфликту, что является сигналом того, что его надежды на быстрое урегулирование конфликта <...> тают», — отметили авторы материала.

22 октября Бессен анонсировал значительное усиление антироссийских санкций в скором времени. Также министр рассказал, что Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Позднее президент США сообщил, что отменил очную встречу с коллегой из РФ Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно».

Ранее Трамп признался, что США не хотят, чтобы Путин «получил все».

