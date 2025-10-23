Трамп: США не хотят, чтобы у Путина «было все»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы у президента РФ Владимира Путина «было все». Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, трансляция велась в Youtube-канале Associated Press.

«Я всегда чувствовал, что Путин хочет получить все целиком, а не какую-то часть. <...> Мы не хотим, чтобы у него было все», — отметил Трамп.

Он уточнил, что США недовольны конфликтом России и Украины.

Бывший советник президента США Джон Болтон заявлял, что Трамп никогда не встанет на сторону Украины и надеется на помощь «своего друга» и российского лидера Владимира Путина в разрешении конфликта.

По словам эксперта, если Трамп решит, что не сможет достичь мирного соглашения или прекращения огня на Украине, которое позволит заполучить в следующем году Нобелевскую премию мира, то он просто выйдет из процесса.

Президент США «ни при каких условиях» не станет поддерживать Украину, считает Болтон.

Ранее Столтенберг придумал, как завершить конфликт на Украине.