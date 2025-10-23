На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал, что США не хотят, чтобы Путин «получил все»

Трамп: США не хотят, чтобы у Путина «было все»
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы у президента РФ Владимира Путина «было все». Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, трансляция велась в Youtube-канале Associated Press.

«Я всегда чувствовал, что Путин хочет получить все целиком, а не какую-то часть. <...> Мы не хотим, чтобы у него было все», — отметил Трамп.

Он уточнил, что США недовольны конфликтом России и Украины.

Бывший советник президента США Джон Болтон заявлял, что Трамп никогда не встанет на сторону Украины и надеется на помощь «своего друга» и российского лидера Владимира Путина в разрешении конфликта.

По словам эксперта, если Трамп решит, что не сможет достичь мирного соглашения или прекращения огня на Украине, которое позволит заполучить в следующем году Нобелевскую премию мира, то он просто выйдет из процесса.

Президент США «ни при каких условиях» не станет поддерживать Украину, считает Болтон.

Ранее Столтенберг придумал, как завершить конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами