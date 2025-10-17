На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британский политик пообещал сбивать самолеты России, если станет премьером

Фараж: если я стану премьером Британии, она будет сбивать самолеты России
true
true
true
close
Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что если он станет следующим премьер-министром Великобритании, то Соединенное Королевство будет сбивать российские самолеты, якобы нарушающие воздушное пространство НАТО. Соответствующее заявление он сделал в интервью агентству Bloomberg.

«Надо их сбивать», — сказал политик в ответ на вопрос о том, как бы он поступил при нарушении воздушного пространства союзников по Североатлантическому альянсу самолетами РФ, если бы стал премьером.

15 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянсу не стоит сбивать российские самолеты, оказавшиеся в воздушном пространстве стран — членов военного блока.

Он обратил внимание, что некоторые чиновники на Западе призывают уничтожать самолеты РФ вне зависимости от того, по какой причине они попали в воздушное пространство НАТО. По словам Рютте, он не разделяет это мнение.

1 октября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности республики и стран — членов НАТО сбивать иностранные военные самолеты, нарушившие их воздушное пространство. В то же время он отметил, что «каждое решение принимается командирами и пилотами после рассмотрения конкретной ситуации».

Ранее в Кремле раскритиковали НАТО из-за заявлений о возможности сбивать российские самолеты.

