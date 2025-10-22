Фон дер Ляйен пригласила в Брюссель президента Узбекистана

Мирзиёев по приглашению глав Евросовета и Еврокомиссии посетит с визитом Брюссель

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен 23-24 октября посетит с официальным визитом Брюссель. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.

«В соответствии с программой пребывания в европейской столице запланировано проведение двусторонних переговоров с руководителями главных институтов Европейского союза», — говорится в сообщении.

В ходе визита будет подписано соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС.

Ожидается, что новое соглашение заменит старый договор, действующий с 1999 года. Переговоры по данному вопросу начались в 2019 году и завершились в 2022 году. Соглашение охватывает широкий круг вопросов, в том числе положения о торговле, техническое регулирование, санитарные меры и так далее.

В апреле президент Киргизии Садыр Жапаров провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Узбекистане, где стороны обсудили укрепление сотрудничества между республикой и ЕС. Глава государства подчеркнул динамичное развитие отношений стран Центральной Азии с ЕС, что уже приносит практические результаты.

Ранее председатель ЕС поздравил президента Узбекистана с годовщиной независимости республики.