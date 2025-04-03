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Президент Киргизии обсудил с главой ЕС сотрудничество на встрече в Узбекистане

Президент Киргизии Жапаров встретился с главой ЕК фон дер Ляйен в Узбекистане
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Евгений Биятов/РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Узбекистане, где стороны обсудили укрепление сотрудничества между республикой и ЕС. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.

Жапаров подчеркнул динамичное развитие отношений стран Центральной Азии с Европейским союзом, что уже приносит практические результаты. В ходе переговоров стороны уделили внимание расширению торговых связей, привлечению инвестиций и реализации проектов в сфере устойчивого развития.

3 апреля Урсула фон дер Ляйен не объявила конкретных ответных мер на американские пошлины, призвав к переговорам с президентом США Дональдом Трампом об отмене тарифов.

4 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите стран ЕС в Лондоне объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех лет. Средства необходимы, чтобы продолжать поддерживать Украину, а также «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы.

Ранее фон дер Ляйен объяснила санкции «причинением боли» России.

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