Председатель ЕС поздравил президента Узбекистана с годовщиной независимости республики

Кошта: главу Узбекистана Мирзиёева ждут с визитом в Брюссель 24 октября
Johanna Geron/Reuters

Председатель Европейского совета (ЕС) Антониу Кошта в своем поздравлении узбекистанскому лидеру Шавкату Мирзиёеву по случаю 34-й годовщины независимости республики заявил, что ждет встречи с ним в Брюсселе 24 октября. Об этом сообщается на сайте МИД республики.

«Наше партнерство несомненно вышло на новый уровень, характеризуясь плодотворным и многогранным сотрудничеством во всех секторах, в том числе благодаря вашему лидерству», — говорится в поздравлении.

Кошта добавил, что в Брюсселе сможет обменяться мнениями с Мирзиёевым по случаю подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Узбекистаном.

До этого американский лидер Дональд Трамп в поздравлении Мирзиёеву по случаю 34-й годовщины независимости республики заявил, что США рассчитывают на открытие новых возможностей взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном.

Президент США отметил, что Вашингтон и Ташкент проделали значительную совместную работу для продвижения общих интересов двух государств.

Ранее Мирзиёев поддержал Путина в урегулировании украинского конфликта.

