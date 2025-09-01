В Узбекистане раскрыли дату подписания договора о расширенном партнерстве с ЕС

Узбекистан и Европейский союз (ЕС) планируют подписать договор о расширенном сотрудничестве 24 октября. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя Евросовета Антониу Кошты, опубликованной на сайте президента республики.

«С нетерпением жду встречи с вами 24 октября 2025 года в Брюсселе, где у нас будет возможность продолжить обмен мнениями по случаю подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Узбекистаном», — говорится в документе.

Ожидается, что новое соглашение заменит старый договор, действующий с 1999 года. Переговоры по данному вопросу начались в 2019 году и завершились в 2022 году. Соглашение охватывает широкий круг вопросов, в том числе положения о торговле, техническое регулирование, санитарные меры и так далее.

В апреле президент Киргизии Садыр Жапаров провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Узбекистане, где стороны обсудили укрепление сотрудничества между республикой и ЕС. Глава государства подчеркнул динамичное развитие отношений стран Центральной Азии с ЕС, что уже приносит практические результаты.

Ранее стало известно, что Россия и Узбекистан расширят сотрудничество в сфере промышленности.