В армии Польши заявили, что могут «сбить» самолет Путина

Генерал Полько заявил, что самолет Путина может быть сбит армией Польши
Сергей Бобылев/РИА Новости

Польские летчики якобы могут «сбить» самолет, на котором президент РФ Владимир Путин может полететь в Венгрию на потенциальную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил бывший командующий подразделением польского спецназа GROM генерал Роман Полько, передает издание Super Express.

«Польские летчики имеют право принудить такой самолет к посадке или даже сбить его», — утверждает военный.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о готовности Варшавы посадить самолет с российским лидером Владимиром Путиным, если тот будет пересекать воздушное пространство страны. Российский МИД подчеркнул, что поляки теперь «сами готовы совершать террористические акты». Эксперты предупреждают, что страны Евросоюза могут готовить провокации, чтобы сорвать переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в совершении военных преступлений. В Кремле заявили, что решение МУС не имеет для России юридической силы.

Ранее военный эксперт рассказал о провокациях, которые готовит Киев перед встречей Трампа и Путина.

