Военный эксперт рассказал о провокациях, которые готовит Киев перед встречей Трампа и Путина

Военный эксперт о провокациях перед встречей в Венгрии: возможно повторение Бучи
Reuters

На фоне подготовки к встрече президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии Киев, несомненно, будет организовывать провокации, скорее всего, это будут диверсии на территории стран НАТО, чтобы вызвать наибольший резонанс. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

«Скорее всего, провокации Киева будут совершены на территории стран НАТО, в Польше или в странах Прибалтики, будет примерно повторяться история с якобы залетными российскими дронами, но в большем масштабе. Не исключаю, что Украина может повторить что-то похожее на Бучу, где пострадало множество мирных жителей, а после во всем были обвинены российские военные. Опасность также может быть и для гражданских самолетов, Киев способен сбить самолет над территорией страны НАТО, чтобы потом в инциденте обвинить Москву», — сказал военный эксперт.

По его мнению, страны НАТО будут гораздо более болезненно реагировать, если провокация со стороны Киева осуществится на их территории, в таком случае будет гораздо легче настроить Трампа против России.

«Конечно, случаи, когда украинские ДРГ пытаются проникнуть на территорию России или когда ВСУ организуют подрывы железнодорожных путей, будут повторяться и не раз. Однако перед встречей в Венгрии самой опасной может быть провокация именно с крушением гражданских самолетов», — заключил Кнутов.

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в форме Вооруженных сил России совершали попытки проникнуть в тыл российским военнослужащим в Донецкой народной республике, но их вычислили. Об этом в беседе с РИА Новости заявил командир танкового батальона Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск «Центр».

Ранее в России назвали причину появления слухов о встрече Лаврова с Рубио.

Переговоры о мире на Украине
