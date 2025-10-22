Жданова заявила, что ЕС противопоставляет себя мирным усилиям по Украине

Жданова: ЕС открыто противопоставляет себя мирным усилиям РФ и США

Евросоюз открыто противопоставляет себя мирным усилиям РФ и США, поскольку его военно-промышленный комплекс налаживается за счет Украины. Об этом заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова, пишет ТАСС.

«Не добившиеся своих целей на Украине государства Европы теперь взяли курс на милитаризацию и подготовку к конфликту высокой интенсивности с «сопоставимым противником»», — сказала она.

Жданова подчеркнула, что странам ЕС невыгодно урегулирование военного конфликта на Украине.

До этого сообщалось, что европейские страны и Украина готовят 12-пунктный план прекращения боевых действий.

Выполнение плана будет контролироваться международным мирным советом под председательством президента США Дональда Трампа. Основные положения документа включают прекращение огня и обязательство сторон остановить территориальные наступления, возвращение на Украину всех «депортированных детей», полномасштабный обмен военнопленными, предоставление Украине гарантий безопасности и финансирования восстановления, ускоренный путь вступления Украины в ЕС.

Ранее в ЕС согласовали решение по использованию российских активов для Украины.