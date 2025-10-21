В ЕС согласовали решение по использованию российских активов для Украины

Politico: в ЕС согласовали решение по российским активам для нужд Украины

Послы ЕС согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи Украине «репарационных кредитов». Об этом сообщает газета Politico.

«ЕС завершает сделку по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Бельгия даст добро Еврокомиссии на выдвижение юридического предложения о выделении Украине кредита в размере 140 миллиардов евро», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что эта сумма может быть передана Киеву Евросоюзом на военные нужды Украины в течение еще двух-трех лет за счет российских государственных активов.

При этом немецкое издание Frankfurter Rundschau писало, что захват замороженных российских активов негативно отразится на жизни жителей европейских стран.

Журналисты отмечают, что возвращение долга Киевом Евросоюзу возможно только в случае выплаты Москвой так называемых «репараций», что практически невозможно и грозит дефолтом по кредитам. В связи с этим их придется обеспечивать самим членам ЕС за счет налогообложения своих граждан.

20 октября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюз близок к «благополучному разрешению» вопроса о выделении Украине кредита в размере €140 млрд под обеспечение замороженных российских активов. По его словам, соглашение может быть достигнуто до конца года. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс подтвердил наличие таких намерений у ЕК.

Ранее США уведомили ЕС о нежелании использовать российские активы для Украины.