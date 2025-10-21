На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЕС согласовали решение по использованию российских активов для Украины

Politico: в ЕС согласовали решение по российским активам для нужд Украины
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Послы ЕС согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи Украине «репарационных кредитов». Об этом сообщает газета Politico.

«ЕС завершает сделку по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Бельгия даст добро Еврокомиссии на выдвижение юридического предложения о выделении Украине кредита в размере 140 миллиардов евро», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что эта сумма может быть передана Киеву Евросоюзом на военные нужды Украины в течение еще двух-трех лет за счет российских государственных активов.

При этом немецкое издание Frankfurter Rundschau писало, что захват замороженных российских активов негативно отразится на жизни жителей европейских стран.

Журналисты отмечают, что возвращение долга Киевом Евросоюзу возможно только в случае выплаты Москвой так называемых «репараций», что практически невозможно и грозит дефолтом по кредитам. В связи с этим их придется обеспечивать самим членам ЕС за счет налогообложения своих граждан.

20 октября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюз близок к «благополучному разрешению» вопроса о выделении Украине кредита в размере €140 млрд под обеспечение замороженных российских активов. По его словам, соглашение может быть достигнуто до конца года. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс подтвердил наличие таких намерений у ЕК.

Ранее США уведомили ЕС о нежелании использовать российские активы для Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами