Заявление Сербии о нежелании вступать в Евросоюз (ЕС) стало актом гражданского мужества. Об этом заявил бывший вице-премьер страны Александр Вулин на первой международной конференции »БРИКС — Сербия в кругу друзей» в Скупщине (парламенте), организованной «Партией социалистов», сообщает РИА Новости.

По словам Вулина, в обмен на вступление ЕС требовал отказаться от Косово, Метохии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, а также разрушить отношения с Россией и КНР.

На мероприятии присутствовали бывший вице-премьер, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, посол Белоруссии Сергей Малиновский и посол КНР Ли Мин, а также представители посольств Бразилии и других стран «глобального Юга».

В июле «Движение социалистов» заявило, что Декларация саммита БРИКС в Бразилии представляет для Сербии альтернативу интеграции в ЕС.

Посол России в Сербии Момчило Бабич ранее заявлял, что западные дипломаты в Москве подвергаются давлению из-за «тесных, дружеских отношений с Россией и не введения санкций против нее». Их открыто пытаются убедить отвернуться от РФ, хотя об этом не может быть и мысли, добавил Бабич.

Ранее сообщалось, что Россия покажет новейшее стрелковое оружие на выставке в Сербии.