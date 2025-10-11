Вучич: отказ от санкций против России отдаляет Сербию от членства в Евросоюзе

Нежелание Сербии вводить санкции против России является ключевым фактором, препятствующим продвижению страны к членству в Европейском союзе и, как следствие, замедляющим процесс евроинтеграции. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью изданию Informer.

«Чтобы вы знали, это единственная причина, почему Сербия не очень близка к членству в ЕС. <...> Потому что были честны по отношению ко всем: к российской стороне, международному праву, Уставу ООН, не нарушая природные интересы российского государства», — заявил Вучич .

Он также сообщил, что бывший председатель Совета ЕС Шарль Мишель трижды лично обращался к нему с просьбой о прекращении авиасообщения с Россией, включая рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

9 октября Вучич призвал правительство Сербии выполнить все требования Евросоюза для ускорения процесса вступления в объединение, даже если они выглядят как шантаж.

Ранее в Сербии назвали отказ вступить в ЕС «актом гражданского мужества».