В России объяснили, с чем связан всплеск терактов со стороны Украины

Всплески украинского терроризма увязаны с активизацией мирного процесса. Об этом заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, пишет ТАСС.

«Те, кто спонсирует марионеточный киевский режим и управляет им, не могут не знать, что они ставят задачи по уничтожению и калечению людей, нанесению ущерба гражданской инфраструктуре», — заявила собеседница агентства.

По словам дипломата, это является «систематическим террором в отношении некомбатантов», который имеет под собой две ключевые цели — запугать население России и сорвать усилия по мирному урегулированию.

Также Жданова обратила внимание на факт того, что всплески преступной активности в период с июля текущего года были «привязаны к конкретным международным событиям, направленным на достижение мира».

22 октября в Минобороны (МО) России сообщили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по промышленности Украины в качестве ответа на теракты. Российские силы использовали оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники. В МО добавили, что российским войскам удалось достичь целей удара и поразить все назначенные объекты.

Ранее российский дипломат заявила о подготовке Европы к конфликту с РФ.