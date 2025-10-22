МО РФ сообщило о массированном ударе по промышленным объектам Украины

МО: ВС нанесли массированный удар по промышленности Украины в ответ на теракты

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по промышленности Украины в качестве ответа на теракты. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РФ.

Удар нанесли в ночь на 22 октября, уточнили в ведомстве.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

В МО добавили, что российским войскам удалось достичь целей удара и поразить все назначенные объекты.

До этого об ударе российской армии сообщал Telegram-канал SHOT. По информации журналистов, взрывы произошли в Днепропетровске и в Днепродзержинске, где целью удара могла быть теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Помимо этого, взрывы произошли в Киеве, местные паблики сообщали о возгораниях на территории города в результате атаки.

Как писало СМИ, поражение было нанесено ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также аэродрому Васильков. Удар также пришелся по Днепрогэс. В Полтавской области оказались повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности.

Ранее Рогов сообщил об ударе по заводу в Днепропетровской области.