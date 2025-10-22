На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МО РФ сообщило о массированном ударе по промышленным объектам Украины

МО: ВС нанесли массированный удар по промышленности Украины в ответ на теракты
true
true
true
close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по промышленности Украины в качестве ответа на теракты. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РФ.

Удар нанесли в ночь на 22 октября, уточнили в ведомстве.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

В МО добавили, что российским войскам удалось достичь целей удара и поразить все назначенные объекты.

До этого об ударе российской армии сообщал Telegram-канал SHOT. По информации журналистов, взрывы произошли в Днепропетровске и в Днепродзержинске, где целью удара могла быть теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Помимо этого, взрывы произошли в Киеве, местные паблики сообщали о возгораниях на территории города в результате атаки.

Как писало СМИ, поражение было нанесено ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также аэродрому Васильков. Удар также пришелся по Днепрогэс. В Полтавской области оказались повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности.

Ранее Рогов сообщил об ударе по заводу в Днепропетровской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами