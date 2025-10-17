Жителей европейских стран готовят к вооруженному противостоянию с РФ. Об этом в ходе беседы с журналистами газеты «Известия» заявила глава делегации Москвы на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

По ее словам, власти в государствах Европы проводят информационную обработку населения. Людям навязывают антироссийскую позицию, уточнила дипломат.

«Фактически людей готовят к тому, что рано или поздно Европа погрузится в вооруженное противостояние. Идет индоктринация того, что российская угроза неизбежна», — отметила Жданова.

Она подчеркнула, что о существовании угрозы со стороны РФ говорится и в доктринальных, и в стратегических документах стран — членов Европейского союза (ЕС) и НАТО.

16 октября президент США Дональд Трамп встретился с журналистами в Белом доме. В ходе беседы глава государства выразил уверенность, что перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну удалось избежать. Как он сказал, глобального вооруженного противостояния не произойдет, хотя оно и могло случиться.

Ранее в Государственной думе РФ заявили, что НАТО семимильными шагами идет к третьей мировой войне.