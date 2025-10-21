На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госсекретарь США возглавил кампанию давления на Венесуэлу

WSJ: госсекретарь Рубио возглавил кампанию давления США на Венесуэлу
true
true
true
close
Umit Bektas/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио руководит кампанией по ужесточению политики Вашингтона в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

«По словам лиц, знакомых с ходом дискуссий, Рубио — самый высокопоставленный госслужащий, реализующий агрессивную кампанию администрации США», — пишет издание.

Как утверждают источники, изначально начавшаяся с антинаркотической операции кампания переросла в использование санкций и угрозы применения силы для давления на президента Николаса Мадуро. Рубио, используя свой двойной статус госсекретаря и советника по нацбезопасности, в течение последних месяцев лоббировал более жесткий подход к Каракасу.

В итоге президент Дональд Трамп поручил Рубио, советнику по внутренней политике Стивену Миллеру, главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и генпрокурору Пэм Бонди возглавить эту работу. По данным одного из источников, кампания стала одним из приоритетов для ближайшего окружения Трампа.

Как пояснил другой собеседник издания, Вашингтон видит в ужесточении курса как экономические выгоды из-за нефтяных ресурсов Венесуэлы, так и возможность снижения наркотрафика в США.

21 октября замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и союзники должны поставить надежный заслон поджигательским замыслам Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы.

Ранее США развернули элитный полк спецопераций вблизи Венесуэлы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами