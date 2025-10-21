Госсекретарь США возглавил кампанию давления на Венесуэлу

Госсекретарь США Марко Рубио руководит кампанией по ужесточению политики Вашингтона в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

«По словам лиц, знакомых с ходом дискуссий, Рубио — самый высокопоставленный госслужащий, реализующий агрессивную кампанию администрации США», — пишет издание.

Как утверждают источники, изначально начавшаяся с антинаркотической операции кампания переросла в использование санкций и угрозы применения силы для давления на президента Николаса Мадуро. Рубио, используя свой двойной статус госсекретаря и советника по нацбезопасности, в течение последних месяцев лоббировал более жесткий подход к Каракасу.

В итоге президент Дональд Трамп поручил Рубио, советнику по внутренней политике Стивену Миллеру, главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и генпрокурору Пэм Бонди возглавить эту работу. По данным одного из источников, кампания стала одним из приоритетов для ближайшего окружения Трампа.

Как пояснил другой собеседник издания, Вашингтон видит в ужесточении курса как экономические выгоды из-за нефтяных ресурсов Венесуэлы, так и возможность снижения наркотрафика в США.

21 октября замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и союзники должны поставить надежный заслон поджигательским замыслам Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы.

Ранее США развернули элитный полк спецопераций вблизи Венесуэлы.