На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США развернули элитный полк спецопераций вблизи Венесуэлы

NYP: Трамп развернул элитный армейский отряд «Ночные сталкеры» вблизи Венесуэлы
true
true
true
close
Ludovic Marin/Pool/AP

Президент США Дональд Трамп развернул элитный отряд американских войск вблизи Венесуэлы в попытке усилить давление на администрацию президента республики Николаса Мадуро. Об этом пишет газета The New York Post (NYP).

В статье уточняется, что речь идет о 160-м авиационном полке специальных операций. Данное подразделение известно как «Ночные сталкеры» и способно перебрасывать в зоны конфликтов самые подготовленные формирования американского спецназа. Среди них — «зеленые береты», «морские котики» и бойцы подразделения «Дельта».

По данным журналистов, «Ночные сталкеры» при проведении операций используют вертолеты Little Birds и MH-60 Black Hawks. Недавно соответствующие воздушные суда заметили у места проведения тренировок на острове Тринидад, который находится на расстоянии 500 миль (804 км) от столицы Венесуэлы.

15 октября газета The New York Times со ссылкой на источники в правительстве США написала, что Трамп разрешил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) проводить секретные операции на территории Венесуэлы в рамках кампании по усилению давления на Мадуро. Авторы материала уточнили, что разрешение было выдано на фоне разработки Пентагоном возможных сценариев военного вмешательства в дела Каракаса, в том числе точечных ударов по республике.

Ранее армия США нанесла удар по судну «наркотеррористов» у берегов Венесуэлы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами