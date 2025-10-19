США развернули элитный полк спецопераций вблизи Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп развернул элитный отряд американских войск вблизи Венесуэлы в попытке усилить давление на администрацию президента республики Николаса Мадуро. Об этом пишет газета The New York Post (NYP).

В статье уточняется, что речь идет о 160-м авиационном полке специальных операций. Данное подразделение известно как «Ночные сталкеры» и способно перебрасывать в зоны конфликтов самые подготовленные формирования американского спецназа. Среди них — «зеленые береты», «морские котики» и бойцы подразделения «Дельта».

По данным журналистов, «Ночные сталкеры» при проведении операций используют вертолеты Little Birds и MH-60 Black Hawks. Недавно соответствующие воздушные суда заметили у места проведения тренировок на острове Тринидад, который находится на расстоянии 500 миль (804 км) от столицы Венесуэлы.

15 октября газета The New York Times со ссылкой на источники в правительстве США написала, что Трамп разрешил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) проводить секретные операции на территории Венесуэлы в рамках кампании по усилению давления на Мадуро. Авторы материала уточнили, что разрешение было выдано на фоне разработки Пентагоном возможных сценариев военного вмешательства в дела Каракаса, в том числе точечных ударов по республике.

Ранее армия США нанесла удар по судну «наркотеррористов» у берегов Венесуэлы.