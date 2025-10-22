На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали участие Путина в саммите G20 в ЮАР

Песков: Путин не примет лично участие в саммите G20
true
true
true
close
МИД России

Президент России Владимир Путин не примет лично участие в саммите G20 («Большая двадцатка»), однако российская делегация будет представлена на достойном уровне. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что Кремль проинформирует заранее, кто будет представлять РФ на саммите G20.

Встреча лидеров стран-участниц в этом году запланирована на ноябрь в Йоханнесбурге (ЮАР).

Шерпа России в G20 Светлана Лукаш ранее заявила, что участие президента Путина в саммите «Большой двадцатки» в Майами в 2026 году будет зависеть от развития отношений Москвы и Вашингтона. Дипломат подчеркнула, что окончательное решение будет принимать лидер РФ.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что саммит G20 впервые за 20 лет пройдет в Соединенных Штатах. Он отметил, что был бы рад участию Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в мероприятии.

Ранее в Госдуме объяснили отличие G8 от G20.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами