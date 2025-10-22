В Госдуме надеются, что Трамп сдержит слово

Депутат Бутина призвала смотреть на действия Трампа, а не его слова

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в беседе с «Газетой.Ru» призвала смотреть на действия президента США Дональда Трампа, а не на его заявления, и выразила надежду, что он сдержит слово относительно проведения саммита в Будапеште с президентом России Владимиром Путиным.

«Я бы, честно говоря, сейчас не говорила о том, что Трамп поменял какие-то позиции. Мы от Трампа видели уже опровергающее это заявление, поэтому давайте будем ориентироваться не на слова, а на конкретные действия. Я надеюсь, что это политик, который держит слово», — сказала она.

16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого договорились об очной встрече в Венгрии. В Кремле уточнили, что переговоры могут состояться в течение двух недель или позже.

21 октября телеканал CNN сообщил, что после состоявшегося накануне разговора глав внешнеполитических ведомств РФ и США американские чиновники пришли к выводу, что российские власти по-прежнему придерживаются своих «максималистских требований» в отношении Украины. Как рассказал источник, в связи с этим Рубио вряд ли будет рекомендовать хозяину Белого дома проводить саммит с российским лидером на следующей неделе.

Кроме того, журналист NBC News Гарретт Хааке со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома утверждал, что подготовка к саммиту президентов США и России в Будапеште в данный момент поставлена на паузу. По словам представителя американской администрации, телефонный разговор между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был продуктивным. Но президент США Дональд Трамп считает, что стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы «двигаться вперед».

Впоследствии специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что подготовка встречи в Венгрии продолжается.

Ранее в МИД РФ прокомментировали слухи о срыве встречи Путина и Трампа.