Премьер Азербайджана оценил отношения между Баку и Ереваном

Мирные соглашения между Азербайджаном и Арменией имеют историческое значение для устойчивого сотрудничества в регионе. Об этом на открытии V Тбилисского форума «Шелковый путь» заявил азербайджанский премьер-министр Али Асадов, передает РИА Новости.

«Открытие коммуникаций в регионе, в том числе объединение основной территории Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой, являющейся неотъемлемой частью страны, послужит расширению транзитных возможностей региона для международных грузоперевозок», — сказал он.

Премьер Азербайджана добавил, что Баку продолжает демонстрировать свою приверженность восстановлению сотрудничества и доверия в регионе.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Пашинян и Алиев отметили позитивную динамику, сложившуюся по итогам встречи на высшем уровне в США.

Ранее Алиев предупредил Армению о последствиях в случае нарушения мирного соглашения.