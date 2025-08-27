Алиев предупредил Армению о последствиях в случае нарушения мирного соглашения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия» рассказал о последствиях, которые ждут Армению в случае отступления от достигнутых в США договоренностей.

Он напомнил, что важность документа, подписанного в Вашингтоне, заключается в том, что обе страны признают территориальную целостность друг друга и будут планировать свое будущее взаимодействие на этой основе. Поэтому, по словам Алиева, если Армения перестанет признавать территориальную целостность Азербайджана, то в ответ Баку поступит точно так же с территориальной целостностью Еревана.

«И кто выиграет, а кто проиграет в этом случае? Думаю, это риторический вопрос», — отметил Алиев.

Он выразил надежду на то, что любое будущее правительство Армении проявит достаточно мудрости, чтобы не усомниться в договоренности, которая была достигнута, как он подчеркнул, между двумя государствами, а не лидерами.

8 августа президенты Армении, Азербайджана и США подписали в Вашингтоне совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Страны, в частности, договорились активно сотрудничать друг с другом и с Соединенными Штатами. Позже правительство Армении опубликовало текст декларации, который состоит из семи пунктов. В них подчеркивается стремление сторон к миру. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Алиев и Пашинян выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира.