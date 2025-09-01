Армения и Азербайджан отметили позитивную динамику в отношениях двух стран

Пашинян и Алиев отметили позитивную динамику по итогам встречи в Вашингтоне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев отметили позитивную динамику, сложившуюся по итогам недавней встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Армении.

В кабмине добавили, что наблюдавшаяся динамика свидетельствует о поддержке международным сообществом процесса продвижения мира и нормализации отношений между двумя странами. Стороны договорились продолжить контакты.

В правительстве Армении также указали, что в ходе встречи Алиева и Пашиняна в Китае лидеры подчеркнули необходимость взаимного доверия и региональной безопасности.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Документ состоит из семи пунктов, которые подчеркивают стремление Азербайджана и Армении к миру, но не фиксируют детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией. Глава Белого дома тогда выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время.

Ранее Алиев предупредил Армению о последствиях в случае нарушения мирного соглашения.