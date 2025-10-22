На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венгрии отказались исполнять решение МУС об аресте Путина

Сийярто: Венгрия не станет исполнять решение МУС об аресте Путина
Global Look Press

Венгрия в случае визита президента РФ Владимира Путина в республику не станет исполнять решение Международного уголовного суда (МУС) о его аресте. Такое заявление в ходе интервью для телеканала CNN сделал министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Как отметил дипломат, ранее венгерские власти объявили о выходе государства из МУС. В связи с этим Будапешт не признает распоряжений данного судебного органа, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Также он обратил внимание, что летом российский лидер посетил США, и его никто не арестовал.

Сийярто выразил надежду, что Европейский союз (ЕС) не будет пытаться воспрепятствовать поездке Путина в Венгрию. Министр подчеркнул, что переговоры президента РФ с американским коллегой Дональдом Трампом важны для достижения мира на Украине.

«Если какая-то страна не разрешит пролет самолета президента РФ [в своем воздушном пространстве], то это будет означать, что она не хочет мира», — добавил дипломат.

16 октября российский и американский лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого договорились об очной встрече в Будапеште. 22 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что подготовка саммита продолжается. При этом дата переговоров Путина и Трампа пока не ясна, добавил он.

Ранее Трамп высказался о предстоящей встрече с Путиным.

