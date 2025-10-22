На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп высказался о возможной встрече с Путиным

Трамп заявил, что не говорил, что встреча с Путиным будет пустой тратой времени
true
true
true
close
Kent Nishimura/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что не говорил, будто встреча с президентом России Владимиром Путиным была бы впустую потраченным временем. Его слова приводит ТАСС.

Президента США попросили объяснить высказывание, которое прозвучало в контексте возможного саммита с участием российского лидера, о том, что он не хочет «понапрасну тратить время».

«Я ничего не говорю. Я не говорил, что это стало бы [впустую потраченным временем]», — отметил Трамп.

Глава Белого дома рассказал, что «на этом фронте происходит очень многое», и пообещал в ближайшие два дня уведомить о действиях американской администрации.

21 октября CNN сообщил: после состоявшегося накануне разговора главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио американские чиновники пришли к выводу, что позиция Москвы за прошедшее время почти не изменилась и по-прежнему остается в рамках ее первоначальных «максималистских требований».

По словам источника телеканала, глава Госдепа вряд ли будет рекомендовать провести встречу двух лидеров на следующей неделе, но дипломаты могут снова поговорить на этой неделе.

Ранее в МИД РФ прокомментировали слухи о срыве встречи Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами