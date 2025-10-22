Трамп высказался о возможной встрече с Путиным

Трамп заявил, что не говорил, что встреча с Путиным будет пустой тратой времени

Американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что не говорил, будто встреча с президентом России Владимиром Путиным была бы впустую потраченным временем. Его слова приводит ТАСС.

Президента США попросили объяснить высказывание, которое прозвучало в контексте возможного саммита с участием российского лидера, о том, что он не хочет «понапрасну тратить время».

«Я ничего не говорю. Я не говорил, что это стало бы [впустую потраченным временем]», — отметил Трамп.

Глава Белого дома рассказал, что «на этом фронте происходит очень многое», и пообещал в ближайшие два дня уведомить о действиях американской администрации.

21 октября CNN сообщил: после состоявшегося накануне разговора главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио американские чиновники пришли к выводу, что позиция Москвы за прошедшее время почти не изменилась и по-прежнему остается в рамках ее первоначальных «максималистских требований».

По словам источника телеканала, глава Госдепа вряд ли будет рекомендовать провести встречу двух лидеров на следующей неделе, но дипломаты могут снова поговорить на этой неделе.

