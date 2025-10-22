На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп оценил возможность отказа Индии от российской нефти

Трамп: Индия будет покупать меньше нефти из России
Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Индия будет сокращать свои закупки нефти из России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга с журналистами, передает РИА Новости.

«У нас (с премьер-министром Индии Нарендрой Моди — прим. ред.) очень хорошие отношения. И он не собирается закупать много нефти у России», — заявил он.

По словам американского лидера, индийская сторона уже значительно сократила объемы.

16 октября в Белом доме сообщили, что Индия сократила импорт российской нефти на 50% после «продуктивных дискуссий» с США.

На следующий день Трамп в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Нью-Дели больше не будет покупать нефть из России.

В Индии при этом признали, что работают над углублением энергетических связей с США, но не подтвердили отказ от сотрудничества с РФ.

Позже заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев объяснил, что Нью-Дели не может просто так прекратить закупки углеводородов у Москвы, поскольку значительная их часть приходится на частные компании. И у правительства нет прямых рычагов, чтобы на это влиять, как и нет оснований вводить против них санкции.

Ранее эксперт назвал преувеличенным заявление Трампа об отказе Индии от нефти из РФ.

