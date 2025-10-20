Эксперт раскрыл нюанс, из-за которого Индия не может отказаться от нефти из РФ

Заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об отказе Индии от российской нефти. По словам эксперта, Нью-Дели не может просто так прекратить закупки углеводородов у Москвы, поскольку значительная их часть приходится на частные компании. И у правительства нет прямых рычагов, чтобы на это влиять, как и нет оснований вводить против них санкции.

«У Индии подход очень прагматичный. Для них принципиально важно покупать нефть по наименьшей цене и импортировать, поскольку внутренний рынок нефтепродуктов в Индии субсидируется. И, по сути, им импорт нефти убыточен. Соответственно, чем меньше убыток, тем лучше», — пояснил Белогорьев.

Что касается Китая, он занял принципиальную позицию в противостоянии с США, и тоже не поддастся их давлению, добавил аналитик.

16 октября в Белом доме сообщили, что Индия сократила импорт российской нефти на 50% после «продуктивных дискуссий» с США.

На следующий день Трамп в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Нью-Дели больше не будет покупать нефть из России.

В Индии при этом признали, что работают над углублением энергетических связей с США, но не подтвердили отказ от сотрудничества с РФ.

