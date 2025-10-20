Эксперт назвал преувеличенным заявление Трампа об отказе Индии от нефти из РФ

Президент США Дональд Трамп преувеличивает, говоря об отказе Индии от российской нефти. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Скорее всего, американский лидер имел ввиду, что Нью-Дели будет сокращать объемы закупаемых в РФ углеводородов и искать других поставщиков в течение длительного времени, считает эксперт.

«Скорее всего, было сделано немало оговорок, связанных с экономическими издержками. Поэтому Индия прямо сейчас точно не откажется от российской нефти. По крайней мере, ничего об этом не свидетельствует. Но сказать, что Индия обязательно будет сохранять текущий объем импорта, тоже нельзя, потому что подход Индии сугубо прагматичный», — сказал Белогорьев.

Он добавил, что сейчас Москва предлагает наиболее выгодную цену, поэтому индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжат закупать российскую нефть в приоритетном порядке.

16 октября в Белом доме сообщили, что Индия сократила импорт российской нефти на 50% после «продуктивных дискуссий» с США.

На следующий день Трамп в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Нью-Дели больше не будет покупать нефть из России.

В Индии при этом признали, что работают над углублением энергетических связей с США, но не подтвердили отказ от сотрудничества с РФ.

