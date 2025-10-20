На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сербии заявили о катастрофе из-за решения ЕС отказаться от российского газа

Минэнерго Сербии назвало безвыходной ситуацию с запретом на импорт газа из РФ
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

Сербия попала в почти безвыходное положение на фоне того, что Совет Европейского союза (ЕС) принял решение о поэтапном запрете на любые закупки газа из РФ. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович, передает ТАСС.

Как отметила чиновница, с 1 января следующего года Болгария прекратит транзит российского газа по трубопроводу «Балканский поток». В результате под ударом окажется Сербия, положение которой станет крайне тяжелым. Джедович-Ханданович подчеркнула, что государство пострадает, хотя оно не участвует ни в каких конфликтах.

Также ситуацию прокомментировала председатель парламента республики Ана Брнабич. Законодатель назвала решение Совета ЕС катастрофическим и добавила, что в данный момент не видит выхода из сложной ситуации в сфере энергетики.

20 октября Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года. По словам еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, Брюссель не планирует возобновлять закупки российского газа даже после подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Ранее в РФ выразили уверенность, что отказ от российского газа приведет к деиндустриализации ЕС.

