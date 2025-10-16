Дмитриев предрек Европе деиндустриализацию из-за отказа от газа из России

Потери европейских стран из-за отказа от российского газа уже превышают €1,3 трлн, такие решения приводят к деиндустриализации Европы. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы видим, что, действительно, такие агрессивные заявления против России — они в том числе связаны с тем, что ситуация очень плачевная в европейской экономике, потому что она начала отходить от российского газа», — заявил он.

По словам Дмитриева, цифры говорят сами за себя. Он объяснил, что российская экономика выросла на 4% в прошлом году, а Евросоюза — меньше 1%. Глава РФПИ подчеркнул, что сейчас фактически начинается мощнейшая стагнация и деиндустриализация в Европе из-за отказа от российских энергоносителей. При этом на плаву экономику ЕС держат энергоносители в сфере СПГ, которые продолжают закупаться.

По его словам, такой «идеологический фокус» с Россией не работает.

До этого президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели заявил, что в Европе спрос на газ ниже уровня 2019 года. По его словам, это связано с падением уровня промышленного производства.

