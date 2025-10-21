Политолог: встречу Путина и Трампа могут отложить на неопределенный срок

Политолог Бовт: саммит РФ и США в Венгрии могут отложить на неопределенный срок

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште может быть отложена на неопределенный срок, поскольку напряжение вокруг нее растет. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт.

Наибольший вклад в создание этого напряжения, по его словам, вносят Европейский союз и Киев, вновь проявляющий неуступчивость.

«Это создает определенную информационную картину. В результате через две недели, а именно через столько, как Трамп говорил, может состояться саммит, может просто выясниться, что не о чем вообще говорить. Повторять Аляску, где ни о чем не договорились и даже обедать совместно отказались, никто не станет», — сказал Бовт.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Путина и Трампа. Они договорились организовать новый личный саммит, который может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии был создан оргкомитет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что выбор Будапешта в качестве места проведения переговоров обусловлен теплыми и конструктивными отношениями обоих политиков с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как передавал телеканал CNN, в Белом доме после телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио посчитали, что Россия якобы «недостаточно продвинулась» от своего «максималистского курса» по Украине. На фоне этого их встреча якобы «была отложена на неопределенный срок». При этом, по данным СМИ, Рубио и Лавров могут провести еще один телефонный разговор на этой неделе.

Ранее в Турции заявили о планах Британии сорвать возможную встречу Путина и Трампа.