Трамп оставил интригу вокруг встречи с Путиным

Трамп пообещал через два дня сообщить о дальнейших шагах по встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух дней сообщит о следующих шагах своей администрации относительно возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Отвечая на вопрос журналистов, Трамп отметил, что Белый дом в ближайшее время проинформирует о дальнейших действиях по подготовке переговоров.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщило, что президенты США и России не планируют встречу в обозримом будущем.

В тот же день телеканал телеканал CNN сообщил, что после телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марком Рубио американские чиновники пришли к выводу о том, что позиция Москвы почти не изменилась и остается в рамках ее первоначальных «максималистских требований».

Кроме того, журналист телеканала NBC News Гарретт Хааке со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Вашингтоне заявил, что подготовка к саммиту Трампа и Путина в Будапеште в настоящее время приостановлена.

Ранее в МИД РФ прокомментировали слухи о срыве встречи Путина и Трампа.