На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп оставил интригу вокруг встречи с Путиным

Трамп пообещал через два дня сообщить о дальнейших шагах по встрече с Путиным
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух дней сообщит о следующих шагах своей администрации относительно возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Отвечая на вопрос журналистов, Трамп отметил, что Белый дом в ближайшее время проинформирует о дальнейших действиях по подготовке переговоров.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщило, что президенты США и России не планируют встречу в обозримом будущем.

В тот же день телеканал телеканал CNN сообщил, что после телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марком Рубио американские чиновники пришли к выводу о том, что позиция Москвы почти не изменилась и остается в рамках ее первоначальных «максималистских требований».

Кроме того, журналист телеканала NBC News Гарретт Хааке со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Вашингтоне заявил, что подготовка к саммиту Трампа и Путина в Будапеште в настоящее время приостановлена.

Ранее в МИД РФ прокомментировали слухи о срыве встречи Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами