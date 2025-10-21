На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Япония заявила о важности российских энергоресурсов для своей безопасности

Муто: поставки энергоресурсов из России играют важную роль для Японии
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Поставки энергоресурсов из России продолжают играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности Японии, покрывая около 3% потребностей страны. Об этом заявил исполняющий обязанности министра экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто, передает ТАСС.

«Это играет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности нашей страны», — подчеркнул Муто, отметив, что в рамках проекта «Сахалин-2» Япония получает около 10% всего импорта сжиженного природного газа.

При этом японский министр отказался комментировать заявление министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон ожидает от Токио отказа от российских энергоресурсов.

21 октября председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия рассчитывает продвижение отношений с Японией вперед. Сенатор выразил надежду, что взаимодействие между Москвой и Токио будет развиваться в позитивном ключе и на региональном уровне — в частности, в формате сотрудничества между Сахалином, Курильскими островами и Японией.

Ранее сообщалось, что посольство Японии планирует открыть визовые центры в России.

