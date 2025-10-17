Посольство Японии планирует открыть визовые центры в России

Диппредставительство Японии планирует открыть в России визовые центры, для чего разместило объявление о конкурсе проектов по назначению агентства для обслуживания визовых центров. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте посольства.

Согласно объявлению, на визовую работу посольства России в Японии, а также в генконсульства в Санкт-Петербурге большое влияние оказала мировая тенденция в сфере туризма. В последнее время количество визовых заявлений от россиян, желающих посетить Японию, заметно выросло, говорится в объявлении. В дипмиссии предполагают, что подобная тенденции, возможно, сохранится в дальнейшем.

Уточняется, что посольство готово передать задачи «надежному частному подрядчику», поэтому было решено выбрать агентство на конкурсной основе. В японской дипмиссии уточнили, что выполнение обязательств по работе визовых центров намечено с 9 января по 31 марта 2026 года.

В конце сентября у посольства Японии в Москве заметили рекордно длинные очереди. Люди стояли по несколько часов, чтобы получить визу. В Японской национальной туристской организации сообщили, что в этом году страну уже посетило 84,7 тыс. российских туристов. Осенью наблюдается особый спрос среди туристов на это направление.

Ранее туристы из России установили новый исторический рекорд посещений Японии.