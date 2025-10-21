На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России выразили надежду на улучшение отношений с Японией

Сенатор Карасин допустил улучшение отношений с Японией при новом премьере
Алексей Дружинин/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия рассчитывает продвижение отношений с Японией вперед. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал избрание нового премьер-министра страны.

«Мы рассчитываем на то, что наши двусторонние отношения двинутся вперед в плане сотрудничества, что чрезвычайно важно для региона, да и мира в целом, что будут оставлены позади все негативные черты последних лет, которые произошли в наших отношениях по вине блокады вокруг России, которую с подачи Евросоюза и НАТО устроили во всем мире», — сказал Карасин.

Сенатор выразил надежду, что взаимодействие между Москвой и Токио будет развиваться в позитивном ключе и на региональном уровне — в частности, в формате сотрудничества между Сахалином, Курильскими островами и Японией.

По словам Карасина, Россия готова развивать сотрудничество в сферах культурного и экономического обмена, а также принимать туристов на Курильских островах и Сахалине. Сенатор добавил, что подобные связи существовали и ранее, и их восстановление зависит от позиции японской стороны.

21 октября нижняя палата парламента Япония утвердила на пост премьер-министра кандидатуру Санаэ Такаити, которая 4 октября была избрана новым лидером Либерально-демократической партии. Ее политическая риторика направлена на укрепление национальной обороны Японии, восстановление «традиционных японских ценностей» и внедрение строгой миграционной политики. При этом она сознательно избегает феминистской риторики и прямо заявляет о своем несогласии с движениями за гендерное равенство. Премьер не раз признавалась, что хотела бы стать «железной леди» Японии по аналогии с Маргарет Тэтчер, которая является ее ролевой моделью.

Ранее стало известно, кому невыгоден приход к власти Такаити в Японии.

