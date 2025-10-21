На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Reuters рассказал об угрозе срыва встречи Путина и Трампа

Reuters: отказ РФ смягчать позицию поставил под угрозу встречу Путина и Трампа
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Позиция России по вопросу перемирия на Украине якобы поставила под угрозу предстоящий саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным собеседников агентства, отказ Москвы от немедленного прекращения огня поставил подготовку встречи на паузу.

Так, два дипломатических источника заявили, что перенос встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио является признаком того, что Вашингтон может «не захотеть» проводить саммит, если Москва не смягчит требования.

«Полагаю, русские хотели слишком многого, и американцам стало очевидно, что в Будапеште Трампу не удастся заключить сделку», — заявил источник.

Похожую точку зрения высказал журналист NBC News Гарретт Хааке со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. По словам представителя американской администрации, телефонный разговор между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был продуктивным. Но президент США Дональд Трамп считает, что стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы «двигаться вперед».

Ранее в Британии рассказали, как Путин «переиграл» Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами