СМИ узнали, какие условия Россия выдвинула США для заключения мира на Украине

Reuters: РФ в закрытой ноте подтвердила США требование о контроле над Донбассом

Россия направила США закрытую дипломатическую ноту с изложением условий для заключения мирного соглашения с Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Согласно полученной информации, в документе, известном как non-paper (неофициальный дипломатический меморандум), Москва подтвердила свои прежние требования, включающие установление контроля над всей территорией Донбасса.

Как писало Agence France-Presse, встреча президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским в пятницу была «напряженной и сложной». Высокопоставленный украинский чиновник заявил агентству, что Трамп в разговоре с Зеленским «оказывал давление на Украину, чтобы она отказалась от Донбасса». По мнению собеседника AFP, политика американского лидера в отношении украинского урегулирования «движется по кругу».

Ранее СМИ раскрыли неожиданный пункт плана ЕС и Украины по урегулированию конфликта.