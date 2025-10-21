На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Литвы попросил министра обороны отложить отставку

Президент Литвы Науседа попросил министра обороны пока не подавать в отставку
true
true
true
close
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа попросил министра обороны Довиле Шакалене отложить подачу заявления об отставке до своей встречи с премьер-министром Ингой Ругинене. Об этом сообщил советник президента Дейвидас Матулёнис по итогам встречи главы государства с министром, передает ТАСС.

Встреча президента с главой правительства назначена на среду.

21 октября Шакалене приняла решение уйти в отставку. Причин, которые заставили бы пересмотреть решение об уходе, нет, подчеркнула министр.

Конфликт между премьер-министром и главой минобороны возник из-за разной оценки объемов финансирования обороны в проекте государственного бюджета на 2026 год. Шакалене усомнилась в том, что все запланированные средства будут использованы для нужд обороны, на что премьер заявила о подорванном доверии к министру.

Сама Ругинене не так давно возглавила литовский кабмин. Она получила пост летом после того, как парламенту пришлось сформировать новую правящую коалицию из-за отставки бывшего премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса, который лишился должности на фоне коррупционного скандала.

Ранее в Литве прошли протесты против новой правящей коалиции.

