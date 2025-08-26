В Литве начались протесты против новой правящей коалиции

В Литве около 8 тысяч граждан пришли на протесты против правящей коалиции

У литовского сейма (парламент страны — прим. ред.) 26 августа начались протесты против новой правящей коалиции. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Речь идет об объединении, включающем три партии: «Неманская заря», Социал-демократическую, а также Литовский союз крестьян и «зеленых». Протестующих не устраивает коалиция социал-демократов с «Зарей», поскольку ее возглавляет Ремигиюс Жемайтайтис, политик, замешанный в ряде скандалов, которого участники акции называют «лжецом» и «клеветником».

Парламенту Литвы пришлось сформировать новую правящую коалицию после отставки бывшего премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса, который покинул пост на фоне коррупционного скандала.

В вину бывшему главе кабмина ставили получение в национальном банке льготного кредита компанией его родственников, а также спорное приобретение недвижимости, сделанное во время пребывания на посту главы администрации столичного муниципалитета.

Новым премьером назначили социал-демократа Ингу Ругинене, которой приходилось оправдываться за визиты в Россию в 2015 и 2018 годах. По словам премьера, она «не знает, должно ли ей быть стыдно» за поездки в Россию к «дальним родственникам».

Ранее в Литве задумались о запрете нерегулярных рейсов автобусов в Россию.