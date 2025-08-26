На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Литве начались протесты против новой правящей коалиции

В Литве около 8 тысяч граждан пришли на протесты против правящей коалиции
true
true
true
close
Mindaugas Kulbis/AP

У литовского сейма (парламент страны — прим. ред.) 26 августа начались протесты против новой правящей коалиции. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Речь идет об объединении, включающем три партии: «Неманская заря», Социал-демократическую, а также Литовский союз крестьян и «зеленых». Протестующих не устраивает коалиция социал-демократов с «Зарей», поскольку ее возглавляет Ремигиюс Жемайтайтис, политик, замешанный в ряде скандалов, которого участники акции называют «лжецом» и «клеветником».

Парламенту Литвы пришлось сформировать новую правящую коалицию после отставки бывшего премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса, который покинул пост на фоне коррупционного скандала.

В вину бывшему главе кабмина ставили получение в национальном банке льготного кредита компанией его родственников, а также спорное приобретение недвижимости, сделанное во время пребывания на посту главы администрации столичного муниципалитета.

Новым премьером назначили социал-демократа Ингу Ругинене, которой приходилось оправдываться за визиты в Россию в 2015 и 2018 годах. По словам премьера, она «не знает, должно ли ей быть стыдно» за поездки в Россию к «дальним родственникам».

Ранее в Литве задумались о запрете нерегулярных рейсов автобусов в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами