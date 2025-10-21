Министр обороны Литвы решила уйти в отставку

Глава минобороны Литвы сообщила, что приняла решение об уходе в отставку

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене приняла решение уйти в отставку. Об этом она сообщила журналистам, передает ТАСС.

Она рассказала, что написала проект заявления и планируют обсудить его с президентом Гитанасом Науседой.

Причин, которые заставили бы пересмотреть решение об уходе, нет, подчеркнула министр.

«На данный момент я не вижу причин, которые могли бы изменить мое решение. Доверие со стороны премьер-министра и председателя партии — это те вещи, которые определяют, можешь ли быть делегированным на выполнение определенной работы. Не вижу возможности работать в такой среде, где нет доверия», — сказала Шакалене.

Ранее между главой Минобороны и премьер-министром Ингой Ругинене произошел конфликт. Причиной стала разная оценка средств, выделенных на оборону в проекте бюджета на следующий год.

Шакалене сомневалась, что все выделенные средства будут использованы на цели обороны и не уйдет ли часть на финансирование не связанных с этим напрямую программ. После этого заявления Ругинене сообщила об утрате доверия к главе оборонного ведомства.

