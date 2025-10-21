На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле оценили перспективы урегулирования конфликта после слов главы СВР

Песков о заявлении Нарышкина: Европа подстрекает Киев на продолжение войны
Алексей Майшев/РИА Новости

Европейские страны не являются сторонниками мира и подстрекают Украину на продолжение конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы неоднократно говорили, что европейцы не являются сторонниками мира и не являются силой, которая осуществляет вклад по установлению мира посредством политико-дипломатических контактов. Они подстрекают Украину на продолжение войны», — сказал Песков журналистам, комментируя слова директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина о том, что европейские страны — члены НАТО ведут активную подготовку к войне с Россией.

До этого на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ Нарышкин заявил, что служба видит приготовления европейских союзников по НАТО к войне с РФ.

По его словам, они поставили задачу в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования.

Ранее Нарышкин раскрыл детали разговора Путина и Трампа о ракетах Tomahawk.

