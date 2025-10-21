На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Азербайджан отменил ограничения на транзит грузов в Армению

Алиев заявил об отмене ограничений на транзит грузов в Армению через Азербайджан
Shutterstock/esfera

Азербайджан отменил ограничения на транзит грузов в Армению через азербайджанскую территорию. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС.

Выступая в Астане на заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан, он заявил, что сегодня наступает новый этап мира между Азербайджаном и Арменией. Обе страны продемонстрировали достаточно высокий уровень политической воли, подчеркнул президент.

«Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению», — сказал Алиев.

8 августа лидеры Армении и Азербайджана при участии президента США Дональда Трампа подписали в Вашингтоне декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

По мнению экспертов, эта договоренность — «сильный удар» по интересам России и Ирана в регионе.

Ранее Армения не согласилась с условиями Азербайджана для подписания мирного соглашения.

